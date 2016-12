Nba, playoff: bene Rockets e Wizards, Spurs sul 2-1

James Harden in evidenza nelle partite della notte Nba. Il barba offre una prestazione delle sue, 42 punti segnati, 9 assist e 5 rimbalzi e trascina al successo i Rockets, Dallas davanti al suo pubblico dell'American Airlines Center si arrende per 130-128 (3-0 nella serie) ed è quasi eliminata. Stesso destino per i Raptors, battuti dai Wizards 106-99 (3-0), a Toronto non bastano i 32 punti di De Rozan, Washington la spunta portando in doppia cifra diversi giocatori, il migliore è Gortat autore di 24 punti.

Più equlibrata la serie Spurs-Clippers. San Antonio sfrutta al meglio il fattore campo e vince su Los Angeles 100-73, portandosi sul 2-1. Leonard, nelle fila degli Spurs, chiude con il migliore score, 32 punti segnati per l'ala piccola. Marco Belinelli, non partito nel quintetto titolare, gioca 16 minuti e chiude con 9 punti, un assist e un rimbalzo.