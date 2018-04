Nba, playoff - Belinelli super: 25 punti, Philadelphia batte Miami in gara-1

15 aprile 2018

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 130-103

I Sixers iniziano i playoff come avevano chiuso la regular season, segnando tanto e vincendo. Al Wells Fargo Center di Philadelphia, dopo aver chiuso il primo tempo messi sotto dagli Heat (60-56), Philadelphia si scatena e conquista gara-1, rispettando il fattore campo e portando ben cinque uomini in doppia cifra. Due le doppie doppie: Simmons (17 punti e 14 assist) e Ilyasova (17 punti e 14 rimbalzi). Il top scorer del match è Jj Redick con 28 punti, ma il grande protagonista della serata è l’azzurro Marco Belinelli che segna la bellezza di 25 punti decisivi (con 2 rimbalzi e 2 assist) in 33’ di partita. Bene anche Saric che chiude con 20 punti all’attivo. Quattro uomini in doppia cifra per Miami: su tutti Kelly Olynyk con 26 punti, poi Dragic (15), Johnson (13) e Wade (11). Gara-2 in programma martedì a Philadelphia.



GOLDEN STATE WARRIORS-SAN ANTONIO SPURS 113-92

I campioni in carica si fanno subito rispettare in gara-1 alla Oracle Arena di Oakland, dove hanno la meglio di San Antonio in una sfida dominata praticamente dall’inizio alla fine. L’allungo già nel primo quarto (28-17) che si chiude con un +11 che diventa +16 prima degli ultimi due parziali. Seppure ancora senza Steph Curry, alla sirena sono ben cinque gli uomini in doppia cifra per Golden State: Klay Thompson è il top scorer con 27 punti, poi Durant (24) e McGee (15). Doppia doppia per Draymond Green (12 punti e 11 assist), Livingston ne segna 11. La furia dei Warriors spegne gli Spurs che, dal canto loro, ci provano solo con Rudy Gay (15 punti), Forbes (14) e Aldridge (14). Appuntamento con gara-2 martedì ancora alla Oracle Arena.



TORONTO RAPTORS-WASHINGTON WIZARDS 114-106

Qualche problema per Toronto, ma alla fine sono i Raptors a conquistare gara-1 all’Air Canada Centre, battendo i Wizards in vantaggio dopo i primi due quarti (59-55) per poi crollare negli ultimi due parziali. Toronto chiude con ben sei uomini in doppia cifra, su tutti la doppia doppia di Serge Ibaka che segna 23 punti piazzando anche 12 rimbalzi. Delon Wright chiude con 18 punti, DeMar DeRozan con 17. Washington ha fatto capire, però, che non sarà una serie facile per i Raptors: doppie doppie per John Wall (23 punti e 15 assist) e Markieff Morris (22 punti e 11 rimbalzi). Bradley Beal chiude con 19 punti. Gara-2 mercoledì sempre sul parquet dell’Air Canada Centre.



PORTLAND TRAIL BLAZERS-NEW ORLEANS PELICANS 95-97

La sorpresa della notte arriva dal Moda Center, nell’unica sfida dove salta il fattore campo grazie al blitz dei Pelicans che sbancano Portland conducendo alla grande per tre quarti di partita per poi rischiare addirittura la rimonta nel finale. New Orleans ringrazia la splendida serata di Anthony Davis che piazza una doppia doppia da 35 punti e 14 rimbalzi, mentre il suo compagno di squadra Mirotic chiude con 16 punti e 11 rimbalzi. Bene anche Holiday (21 punti) e Clark (10 punti) con Rajon Rondo a chiudere con la bellezza di 17 assist. Quattro uomini in doppia cifra per i Blazers: su tutti McCollum (19 punti), poi Lillard (18) e Turner (13). Doppia doppia per Nurkic con 11 punti e altrettanti rimbalzi. Appuntamento con gara-2 mercoledì ancora a Portland.