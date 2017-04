NBA, Playoff: 4-0 Warriors, Atlanta pareggia

25 aprile 2017

Gara 4 sul velluto per i Golden State Warriors che travolgono 128-103 i Portland Trail Blazers al Moda Center e chiudono 4-0 la serie, volando al secondo turno in scioltezza. I californiani, sempre senza coach Steve Kerr, bloccato dai dolori alla schiena, ritrovano Kevin Durant e partono a razzo fin dal primo periodo: segnano 12 dei primi 14 tiri tentati (4 su 17 dei Blazers) e archiviano la pratica alla prima pausa, 45-22. Da lì è uno show di Golden State che ha 37 punti con 7 triple da Stephen Curry (seduto nel quarto quarto), 21 da Draymond Green e 18 da Klay Thompson. Serata nera per i Blazers che, nonostante i 34 punti di Lillard, salutano la serie e sono ufficialmente in vacanza.



Decisamente più equilibrata la situazione a Est. A Toronto i Raptors battono 118-93 i Milwaukee Bucks e si portano in vantaggio 3-2. I canadesi prendono il controllo del match nel primo periodo con un break di 17-0 che li porta sul 26-11 e da lì non si voltano più indietro, con tutto il quintetto in doppia cifra e il sorprendente Norman Powell miglior marcatore con 25 punti. I Bucks riescono a risalire al massimo fino al -7 nel secondo periodo (55-48) ma non vanno oltre: inutili i 30 punti (13 con 6 su 6 al tiro nel secondo quarto) con 9 rimbalzi del greco Giannis Antetokounmpo.



In parità, 2-2, la serie tra Atlanta e Washington dopo il successo 111-101 degli Hawks sugli Wizards in gara 4. Partita equilibrata fino a 8 minuti dalla fine quando i padroni di casa allungano con un break di 6-0 firmato da Prince, Millsap e Hardaway Jr., poi sale in cattedra il tedesco Schroeder che mette 10 punti (sui 18 totali) negli ultimi 4 minuti per chiudere il discorso. Brilla Millsap con 19 punti mentre Dwight Howard chiude con 16 e 15 rimbalzi. Agli Wizards non bastano i 32 punti di Beal e i 22 con 10 assist ma 6 palle perse di John Wall.