Nba, Pierce firma con Boston: "Sono un Celtic per la vita"

18 luglio 2017

"E' un onore per me avere ancora una volta l'opportunità di far dei Boston Celtics. L'organizzazione e la città mi presero e mi fecero diventare uno di loro, e non potrei immaginare di chiudere la mia carriera in maniera diversa. Sono un Celtic per la vita", ha detto Pierce che, come documentato dal sito dei Celtics, ha posato con la sua maglia biancoverde numero 34, ha firmato il contratto nell'ufficio del presidente Danny Ainge e poi si è spostato in palestra per qualche tiro.



Paul Pierce, nativo di Los Angeles ma a tutti gli effetti una leggenda di Boston che presto vedrà la sua maglia numero 34 ritirata e sollevata sul soffitto del TD Garden insieme a quella degli altri grandi della franchigia, chiude da leader assoluto nella storia dei Celtics per canestri da tre punti (1.823), tiri liberi (6.434) e recuperi (1.583), ed è secondo soltanto a John Havlicek per punti realizzati con 24.021.