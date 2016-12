Nba: pazzesco Westbrook, successo per Warriors e Cavs

29 ottobre 2016

Con una tripla doppia Russel Westbrook si prende la copertina della notte Nba: 51 punti, 13 rimbalzi e 10 assist certificano la prestazione pazzesca dell’asso dei Thunder. OKC trova la seconda vittoria in stagione superando 113-110 i Suns. Successo esterno per Golden State, grazie al 122-114 di New Orleans, così come per i Cavs, 94-91 sul parquet dei Raptors. Sorriso anche per Belinelli : Charlotte vince a Miami 97-91 con 12 punti dell’azzurro.

È servito un overtime ai Thunder per regolare Phoenix: avvio dirompente dei Suns, quindi il match si riequilibra fino all’ultimo. Ben 30 punti per T.J Warren, ma niente da fare contro questo super Westbrook. Due vittorie su due per i campioni in carica di Cleveland: contro Toronto Irving firma 26 punti, ne arrivano 21 per LeBron James e 18 per Love. Prestazione corale a referto, che annulla i 32 punti personali di DeRozan. Prima vittoria per gli Warriors e il marchio è quello di KD: Durant si mette in mostra una doppia doppia da 30 punti e 17 rimbalzi. Bene gli Splash Brothers: 28 punti per Thompson, 21 per Curry. Belinelli non parte nel quintetto base, ma riesce a rendersi utile a Charlotte con 12 punti: due vittorie su due per gli Hornets. Infine le altre gare: i Nets battono 103-94 Indiana, Detroit strapazza 108-82 Orlando, Harden trascina Houston nel 106-98 di Dallas, quindi i Jazz superano i Lakers 96-89.