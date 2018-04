Nba: Oklahoma piega San Antonio, Clippers ok

11 marzo 2018

OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS 104-94

Il big match di questa notte Nba, Oklahoma continua a vincere e a confermarsi come una delle squadre più temibili da affrontare. Statistiche molto basse per gli Spurs, con Gay che arriva ad un massimo di 14 punti, mentre Aldridge si ferma a 11, invece come al solito Westbrook non si vuole fermare e realizza una tripla doppia (21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) che evidenzia la sua grande stagione, mentre Geroge si ferma ad una doppia doppia di 11 punti e 10 rimbalzi. I Thunder sono quinti a Ovest e puntano a salire ancora, scavalcati gli Spurs che scivolano al settimo posto.



MIAMI HEAT-WASHINGTON WIZARDS 129-102

Match molto interessante, alla fine vinto da Miami con un vantaggio ben definito. Poco o nulla da parte dei giocatori con la casacca dei Wizards, infatti il top scorer di squadra è Meeks con 23 punti in 27' mentre il quintetto titolare ha numero davvero bassi, invece dall'altra parte in grande spolvero Johnson con 20 punti. Washington è quinta a Est, mentre Miami occupa la settima posizione.



LOS ANGELES CLIPPERS-ORLANDO MAGIC 113-105

Momento molto positivo per i Los Angeles Clippers che, dopo la vittoria di un giorno fa, si ripetono e questa volta mandano al tappeto Orlando. Ottima prestazione comunque dei Magic, lo dimostrano i 24 punti di Simmons, la doppia doppia di Vucevic con 17 punti e 10 rimbalzi e i 19 punti di Augustin. Dall'altra parte 21 punti per Harris, mentre Williams esagera e ne fa 25: da evidenziare i 18 rimbalzi di Jordan.



CHARLOTTE HORNETS-PHOENIX SUNS 122-115

Una gara condotta con maestria da Charlotte che, al termine del quarto quarto, si aggiudica la vittoria con soli sette punti di vantaggio, ma all’ultima pausa era avanti addirittura di 22 punti. Bender e Daniels cercano di combinare qualcosa per i Phoenix, ma in questo match Howard e Batum sono incontenibili, mettendo a referto rispettivamente 30 punti e 29 punti con 12 rimbalzi a testa. Gli Hornets che rimangono decimi a Est dietro Detroit.



DALLAS MAVERICKS-MEMPHIS GRIZZLIES 114-80

Sfida di bassa classifica nella Western Conference portata a casa con un largo margine da Dallas. Doppia doppia tra le fila dei Grizzlies di Green con 14 punti e 10 rimbalzi, invece Brooks chiude con 17 punti. Dall’altro lato doppia doppia anche per Powell tra i Mavericks, con 15 punti e 10 rimbalzi, mentre top scorer del match risulta Barea con 25 punti. McDermott ne segna 20.