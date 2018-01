Nba, notte storica per Harden: 60 punti e tripla doppia

31 gennaio 2018

Houston supera Orlando e approfitta del passo falso dei Warriors che si spengono contro Utah. I riflettori nella notte Nba sono tutti per James Harden, che con i 60 punti e la tripla doppia a referto si regala una serata da sogno che vale un passo in avanti per i Rockets verso la vetta della Western Conference. Nella Eastern cade Cleveland con Detroit, ne approfitta Toronto in rimonta sui Timberwolves.

Houston Rockets-Orlando Magic 114-107

Record di franchigia, tripla doppia a 60 punti, 11 assist, 10 rimbalzi (il primo nella storia della Nba) e la firma sull’accelerata finale che stacca i Magic: James Harden firma una prestazione da incorniciare al Toyota Center con Houston sempre più lanciata in Western. La gara resta sul filo del rasoio fino a quando Harden non spezza del tutto gli equilibri con sei punti consecutivi nel finale che gli valgono anche il suo massimo in carriera.



La rincorsa dei Cavs è ancora a corrente alternata, ma questa volta. I Pistons tornano alla vittoria dopo otto sconfitte di fila e complicano la vita nella Eastern a Cleveland che, adesso, deve iniziare a guardarsi alle spalle. I 21 punti di LeBron James non bastano per i Cavs, che p, capaci di portarsi avanti solo al termine del secondo quarto per poi ricrollare.Serata da dimenticare al più presto possibile per i Warriors: la prima della classe della Western Conference sparisce dal campo sotto i colpi di Utah chiudendo. Partita mai in discussione, con il vantaggio dei Jazz destinato solo a crescere quarto dopo quarto. Per Golden State i 26 punti di Klay Thompson sono l’unica nota positiva di un black out generale.Dopo otto successi consecutivi si ferma la corsa a perdifiato di Oklahoma, sconfitta da Washington nonostante il vantaggio a un minuto dalla sirena. Anthony e Westbrook sembrano poter chiudere i conti, ma i Thunder si spengono improvvisamente e regalano ai Wizards di Otto Porter (25 punti) il sorpasso.La tripla di Acy apre la gara al Madison Square Garden, firmando quello che sarà l’unico vantaggio dei Nets in tutta la partita. I Knicks prendono il largo già al termine del primo quarto forti della spinta di Kristaps Porzingis (28 punti) e di Enes Kanter (20 punti e 20 rimbalzi).Non rallenta la rincorsa alla vetta di Toronto in Eastern Conference: Minnesota sembra in grado di regalarsi una serata di gloria all’Air Canada Centre e si porta a +13 nel secondo quarto, ma la rimonta dei Raptors non ammette repliche e dal sorpasso firmato Delon Wright non c’è più storia.Sacramento dimostra di aver cambiato pagina e supera anche i Pelicans ipotecando la fuga dai bassifondi della Western Conference. Zach Randolph (26 punti e 12 rimbalzi) sale in cattedra nel momento più importante della partita facendo mettere a Sacramento la freccia dopo che New Orleans aveva a più riprese provato a prendere il largo.Finale al cardiopalmo tra Denver e San Antonio, con gli Spurs che portano a casa una vittoria di puro carattere anche grazie a un super LaMarcus Aldridge (30 punti) e a Kyle Anderson (18) che si fa trovare pronto nel momento decisivo.Sono 28 i punti di Lillard, 20 i rimbalzi di Nurkic in una serata in cui a Portland sembra venire tutto troppo facile. I Clippers si fermano dopo aver solo momentaneamente rialzato la testa e cadono allo Staples Center lottando solo quando oramai il risultato era già scritto.