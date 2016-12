Nba: niente Bargnani, Nets ancora battuti

15 ottobre 2015

Andrea Bargnani resta ancora a guardare e i Brooklyn Nets perdono in casa contro i Boston Celtics nella notte di preseason Nba . Il Mago, che ha ripreso solo pochi giorni fa ad allenarsi dopo un problema muscolare che si trascina dagli Europei, ha assistito al ko dei suoi per 109-105 contro i biancoverdi. Nelle altre sfide giocate ci sono la sconfitta dei San Antonio Spurs 100-86 contro gli Atlanta Hawks , la vittoria dei Detroit Pistons 114-91 sul campo dei Chicago Bulls e il successo in volata dei Minnesota Timberwolves contro i Raptors.

Bargnani, al termine della gara, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Mi sento meglio, conto di tornare presto a pieno ritmo con la squadra. Sono stato fermo sette giorni dopo due mesi in cui ho giocato a pieno ritmo con la Nazionale. I Nets? Ci stiamo conoscendo, stiamo pian piano mettendo insieme i pezzi. Contiamo di essere pronti per la prima di regular season visto che avremo sette giorni per lavorare in allenamento senza interruzioni".