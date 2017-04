Nba, muore la sorella il giorno prima: Isaiah Thomas segna 33 punti

17 aprile 2017

Grande commozione al TD Garden, dove domenica è andata in scena gara 1 dei playoff tra Celtics e Chicago Bulls . Protagonista della serata Isaiah Thomas che, dopo aver perso il giorno prima la sorella Chyna in un incidente d'auto, è sceso ugualmente sul parquet dove ha realizzato la bellezza di 33 punti (top scorer), che però non sono bastati a Boston per portare a casa la prima sfida contro la franchigia di Chicago.

Chyna Thomas è deceduta sabato mattina nei pressi di Seattle a seguito di un incidente stradale. Il decesso è stato confermato dalla polizia dello stato di Washington: la giovane 22enne ha perso improvvisamente il controllo della sua Toyota Camry attorno alle 5 del mattino andando a sbattere contro il guardrail sinistro della carreggiata, proseguendo per circa 15 metri prima di schiantarsi contro un palo della luce. La polizia ha anche riportato che la sorella di Thomas non indossava la cintura di sicurezza al momento dell’impatto.



Il pubblico del TD Garden si è stretto attorno a Thomas con grande affetto: in un primo momento ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Chyna, per poi lasciarsi andare a un caloroso applauso che ha commosso tutta l’arena. Il play è sceso sul parquet indossando delle scarpe in ricordo della sorella, con le scritte “R.I.P Lil Sis” e “I love you”. Ora il giocatore è in dubbio per gara-2: i Celtics gli hanno dato ovviamente carta bianca e toccherà a lui decidere se giocare contro i Bulls oppure partecipare al funerale della sorella