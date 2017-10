NBA, mistero Thomas a Cleveland: torna a inizio 2018?

2 settembre 2017

La trade che ha portato Kyrie Irving a Boston e Isaiah Thomas a Cleveland si è conclusa dopo alcuni giorni di incertezza. Adesso, però, in casa Cavaliers, si cerca di capire meglio quali siano le condizioni fisiche dell'ex Celtics, il motivo per cui l'affare è stato messo a rischio. Thomas è infatti alle prese con un problema all'anca che si trascina dai playoff della scorsa stagione e che ancora non è stato risolto.

Secondo quanto riportato dalla stampa americana, per il playmaker il ritorno in campo potrebbe avvenire solamente nel 2018. Per la precisione dopo la pausa dell'NBA per l'All Star Game che il prossimo anno si terrà allo Staples Center di Los Angeles dal 16 al 18 febbraio. Un lungo periodo di stop, quindi, che potrebbe privare Lebron James di un prezioso compagno per tutta la prima parte della Regular season.



Nei giorni scorsi era stato proprio Thomas a provare a fare chiarezza, rassicurando tutti e dicendo di volere tornare più forte di prima. I fatti, però, dicono che non ha ancora ricominciato a correre e al training camp dei Cavs in preparazione alla nuova stagione non manca ormai molto. Anche gli ultimi controlli medici a cui Thomas si è sottoposto sembrano aver confermato che il problema all'anca è ancora lontano dall'essere risolto, andando così ad alimentare le voci di un suo ritorno sul parquet solo nel 2018.