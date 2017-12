Nba: Milwaukee ferma LeBron, Cleveland ko

20 dicembre 2017

I vice campioni Nba di Cleveland incassano la seconda sconfitta nelle ultime 20 partite contro i Milwaukee Bucks nonostante un grande LeBron James da 39 punti, settima sconfitta nelle ultime otto partite invece per i Sixers che vengono battuti da Sacramento. Bella vittoria per i Wizards nonostante qualche brivido nel finale dopo aver condotto alla grande tutta la gara contro i Pelicans.



MILWAUKEE BUCKS-CLEVELAND CAVALIERS 119-116

Sofferta vittoria per i Milwaukee Bucks che a sorpresa fermano la corsa dei Cleveland, stoppando a cinque la striscia di vittorie consecutive per i Cavaliers e ritrovando il successo dopo tre sconfitte consecutive. Non basta per Cleveland un LeBron James in grande spolvero, autore di 39 punti e 7 assist, mentre per Milwaukee brilla forte la stella del giovane Giannis Antetokounmpo (27 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) e quella di Khris Middleton (18 punti e 10 assist), senza dimenticare i 26 punti di Eric Bledsoe.



PHILADELPHIA 76ERS-SACRAMENTO KING 95-101

Bella vittoria dei Sacramento Kings sul parquet del Wells Fargo Center di Philadelphia, la casa dei 76ers viene espugnata grazie ad una splendida rimonta nell’ultimo quarto chiuso con un parziale di 30-17. Sacramento ringrazia la eccellente serata di Randolph (27 punti) e di Hield (27 punti e 2 assist), mentre a Philadelphia non bastano i 17 punti di Covington e un Simmons autore di 13 punti, 9 assist e 12 rimbalzi. Sacramento torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive mentre per Philadelphia arriva il terzo ko di fila.



WASHINGTON WIZARDS-NEW ORLEANS PELICANS 116-106

Alla Capital One Arena di Washington i Wizards tornano al successo dopo il ko contro Cleveland e lo fanno battendo New Orleans (alla seconda sconfitta consecutiva) grazie ad un terzetto d’eccezione: Beal chiude la serata con 26 punti, Scott con 24 punti e Wall con 18 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Ai Pelicans non bastano le grandi prove di Davis, autore di 37 punti e 9 rimbalzi, e Cousins che arriva all’ultima sirena con 26 punti e 13 rimbalzi.