Nba: Miami piazza la quinta perla, cade Toronto

10 gennaio 2018

TORONTO RAPTORS-MIAMI HEAT 89-90

Miami espugna Toronto praticamente all’ultimo respiro, grazie al canestro della vittoria di Ellington e portando ben quattro giocatori in doppia cifra, ma soprattutto celebrando la splendida serata di Dragic (24 punti e 12 rimbalzi) e Adebayo (16 punti e 15 rimbalzi). Ai Raptors non basta un DeRozan da 25 punti e top scorer della partita per evitare la sconfitta dopo ben cinque vittorie di fila, ma Toronto resta comunque la seconda forza ad Est, laddove le risalgono le quotazioni degli Heat ora in quarta posizione dopo il quinto successo consecutivo.



OKLAHOMA CITY THUNDER-PORTLAND TRAIL BLAZERS 106-117

Prova di forza di Portland alla Chesapeake Energy Arena, laddove cade Oklahoma sotto i colpi di un McCollum autore di 27 punti e trascinatore dei Blazers insieme a Napier (21 punti) e Nurkic (20). I Thunder ci provano con la coppia formata da Westbrook e George, 22 punti a testa, ma capitolano in una partita decisa nel secondo e nel terzo parziale. Terzo successo di fila per Portland, al quinto posto ad Ovest, e seconda sconfitta consecutiva per Oklahoma sesta in graduatoria.



DALLAS MAVERICKS-ORLANDO MAGIC 114-99

I Mavericks fanno la voce grossa all’American Airlines Center, capitola ancora Orlando che arriva alla quinta sconfitta di fila, la decima nelle ultime undici gare. Uno score che vale per i Magic il penultimo posto ad Est, peggio hanno fatto solo gli Atlanta Hawks di Belinelli. Risale ad Ovest, invece, Dallas ritrovando il sorriso dopo tre ko consecutivi. Mattatori della serata per i Mavericks sono stati Smith jr e Nowitzki, autori di 20 punti a testa. Miglior marcatore per i Magic è Gordon con 19 punti.



LOS ANGELES LAKERS-SACRAMENTO KINGS 99-86

Allo Staples Center arriva la seconda vittoria consecutiva per i Lakers, penultimi a Ovest, che impongono ai Kings il secondo stop di fila. Los Angeles piazza gli strappi decisivi del match nel primo parziale (31-27) ma soprattutto nel terzo (31-22) gestendo poi nel finale in scioltezza. Miglior marcatore della serata per i Lakers è stato Randle (22 punti e 14 rimbalzi) seguito da Lopez (18). Ai Kings non basta l’ottima serata di Bogdanovic, 19 punti, per evitare la sconfitta.