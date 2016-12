Nba: Marc Gasol, rinnovo milionario con Memphis

7 luglio 2015

Dopo LaMarcus Aldridge e DeAndre Jordan, esce dal mercato dei free agent Nba anche l'ultimo pezzo pregiato. Marc Gasol ha infatti firmato il rinnovo con i Memphis Grizzlies: contratto di 5 anni per 110 milioni di dollari totali per il centro catalano che aveva fatto capire fin da subito di voler restare in Tennessee e rinunciare alla corte di Knicks, Lakers e Spurs. A proposito di San Antonio, Manu Ginobili rimanda il ritiro mentre arriva David West al minimo salariale.

Manu Ginobili sembrava destinato ad appendere le scarpe al chiodo ma dopo la decisione di Tim Duncan di proseguire, anche l'argentino ha cambiato idea e ieri ha annunciato che proseguirà un altro anno: "Sono felice di annunciare che tornerò in campo nella prossima stagione". Gli Spurs si presenteranno al via del prossimo campionato come seria candidata al titolo perchè, dopo aver preso LaMarcus Aldridge, hanno aggiunto il lungo veterano David West che, pur di giocare in una squadra in grado di vincere subito, ha rinunciato ai 12 milioni del suo ultimo anno con gli Indiana Pacers per firmare al minimo salariale (1,4 milioni) con San Antonio.