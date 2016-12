Nba: magico Gallinari, 30 punti e vittoria

24 gennaio 2016

Danilo Gallinari continua ad impressionare in questo suo 2016. L'azzurro segna 30 punti in 38 minuti con 8 su 15 dal campo e 13 su 16 ai liberi, e soprattutto realizza il canestro decisivo per il +2 a 24 secondi dalla fine nel successo 104-101 dei Denver Nuggets sui Detroit Pistons. Per Danilo è la seconda volta in stagione oltre quota 30 e la 18esima oltre i 20. "Quando ho preso la palla ho visto che mancavano solo 4 secondi per finire l'azione, così ho pensato di dover fare qualcosa. Non era un tiro facile, ero in una posizione angusta ma è entrato", ha detto il Gallo commentando il tiro decisivo.



Vittoria, la quinta di fila, anche per i Sacramento Kings, 108-97 contro gli Indiana Pacers. Marco Belinelli tira ancora una volta male, 2 su 10, e chiude con 7 punti in 21 minuti, ma Sacramento ha due protagonisti ben delineati: Rajon Rondo piazza un'altra tripla doppia da 11 punti, 10 rimbalzi e 10 assist mentre DeMarcus Cousins è immarcabile e chiude con 13 rimbalzi e 48 punti, suo massimo in carriera. A Indiana non bastano i 34 di Paul George.



Esordio con sconfitta per coach Tyronn Lue sulla panchina dei Cleveland Cavaliers, battuti 96-83 dai Chicago Bulls. I padroni di casa, alla prima dopo l'esonero di David Blatt, incappano in una serataccia al tiro (4 su 24 da tre, 9 su 22 ai liberi), un LeBron James da 26 punti, 13 rimbalzi e 9 assist non è sufficiente, e così sono i Bulls ad imporsi in virtù dei 25 con 10 rimbalzi di un sontuoso Pau Gasol. Spettacolare match a Phoenix dove i Suns battono 98-95 in volata gli Atlanta Hawks: dopo la bomba del pareggio di Bazemore per il 93-93, è Goodwin a regalare il successo ai suoi con la tripla a fil di sirena.



Nelle altre gare i New Orleans batte 116-99 Milwaukee con 22 punti di Anthony Davis, i Knicks cadono 97-84 a Charlotte con l'ex Jeremy Lin, 26 punti, Minnesota piega 106-101 Memphis con 15 punti e 12 assist di Rubio mentre i Lakers vengono travolti 121-103 a Portland dai Blazers di uno scatenato Lillard, 36 punti.