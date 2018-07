Nba, LeBron James ufficiale ai Los Angeles Lakers. Magic: "E' il più forte del pianeta"

10/07/2018

I Lakers hanno a loro volta twittato un'immagine di James, reduce da un periodo di vacanza in Italia sulla Costiera Amalfitana, che indossava la maglia gialloviola della squadra con il suo nome e il numero, 23, sullo sfondo le luci della città di Los Angeles e la scritta: "Il re è arrivato".



"Oggi è un grande giorno per i Lakers e per i suoi tifosi in tutto il mondo: diamo il benvenuto a LeBron James, tre volte campione NBA e quattro volte MVP NBA", ha detto Magic Johnson. "LeBron è speciale, è il miglior giocatore del mondo, ama gareggiare ed è un leader fantastico che vuole vincere e fa sempre in modo che i suoi compagni di squadra abbiano successo. I giocatori dei Lakers sono entusiasti di avere un compagno di squadra che ha giocato nove Finali NBA. È un enorme passo in avanti per riportare i Lakers ai playoff e alle finali NBA", ha concluso l'ex stella dei Lakers dello 'Showtime'.