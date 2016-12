Nba: LeBron James resta ai Cavs per 100 milioni

12 agosto 2016

L'attesa firma è arrivata: LeBron James si lega ai Cleveland Cavaliers per altri tre anni. Tutti sapevano che il Re non si sarebbe mosso dall'Ohio, soprattutto dopo la vittoria del titolo Nba lo scorso giugno, il dubbio era però legato al tipo di accordo e all'entità del suo salario: il Re guadagnerà 100 milioni di dollari nelle prossime tre stagioni e per la prima volta in carriera sarà il giocatore più pagato della Lega.