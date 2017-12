NBA: LeBron James manda al tappeto Belinelli, Cleveland travolge Atlanta

13 dicembre 2017

CLEVELAND CAVALIERS-ATLANTA HAWKS 123-114

King James sempre più trascinatore. Cleveland non dà tregua e prende a pallonate Atlanta: venti triple totali (record stagionale) per massacrare la squadra di Belinelli e rispondere a Boston. LeBron mette a referto 25 punti e 17 assist, ma non solo. È il primo giocatore negli ultimi vent'anni a riuscire a terminare un match in cui ha tentato almeno dieci tiri, con una percentuale dal campo superiore all’80%. Di contro, Belinelli non riesce a fare più del minimo sindacale in una squadra che è in evidente stato di crisi tecnica a fisica. Otto punti in 20' per l'azzurro, 2/5 dall'arco e tanta fatica – come tutti gli Hawks – nel riuscire a gestire l'uragano Cleveland.



DETROIT PISTONS-DENVER NUGGETS 84-103

Alla Little Caesars Arena i Nuggets mettono il turbo nel terzo quarto e si prendono la vittoria dopo la delusione patita coi Pacers nell'ultimo turno. Quattro uomini in doppia cifra per Denver, stabile al quinto posto nel raggruppamento occidentale. Detroit è al sesto ko consecutivo, costato per ora l'abbandono della zona playoff: Galloway è il top scorer con 18 punti di cui 5 triple e tre liberi.



NEW YORK KNICKS-LOS ANGELES LAKERS 113-109 DOPO OT

Si battono e corrono, ma i Lakers alzano bandiera bianca nell'overtime al Madison Square Garden. Ci sono sei uomini in doppia cifra per entrambe, ma il plus della serata è il 40.9% dall'arco con cui i Knicks chiudono l'incontro, piazzandosi all'ottavo posto a Est. Statuario Porzingis, con 37 punti e 11 rimbalzi totali.



BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS 103-98

I Nets superano Washington in una gara punto a punto. Sette uomini oltre i 10 punti per Brooklyn, che nel finale infilano la tripla del sorpasso (100-98) e chiudono con un +5 che ha il sapore della mezza impresa. Ai Wizards non bastano i 28 punti di Beal.



DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 95-89

Il rientro in campo di Kawhi Leonard (ultima apparizione in gara-1 delle finals di conference a Ovest contro Golden State) non è particolarmente dolce. Notizia della nottata è infatti il 95-89 con cui Dallas si sbarazza degli Spurs conducendo l'incontro dal primo quarto. Popovich, che ritrova un Leonard da 13 punti in 15', resta terzo ma ha qualcosa da rivedere: i Mavericks chiudono con cinque in doppia cifra e una percentuale del 37.5 dall'arco.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHILAPELPHIA 76ERS 112-118 DOPO OT

Cresce Philadelphia, e lo fa andando a violare il Target Center in un supplementare necessario dopo il 100-100 dei regolamentari. Doppia doppia per Embiid e Holmes, veri trascinatori non solo in attacco ma anche in difesa. Gli ospiti toccano anche il +9 nell'overtime. Da segnalare i 38 punti di Butler, faro in una serata che è un passo indietro per Minnesota.



SACRAMENTO KINGS-PHOENIX SUNS 99-92

Nella sfida di bassa classifica a Ovest Sacramento si sbarazza dei Suns grazie a Hill e Randolph (35 punti in due) e torna a vincere dopo la mazzata subita dai Raptors. Era una buona occasione, invece, per Phoenix per rimettersi in carreggiata, ma nonostante i 18 punti di Warren è arrivata la quarta sconfitta di fila, la diciannovesima stagionale.