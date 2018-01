Nba, LeBron James in testa alla classifica delle divise più vendute in Europa

17 gennaio 2018

Il tre volte Campione NBA e quattro volte Kia NBA MVP LeBron James si è assicurato il primo posto nella classifica delle divise NBA più popolari in Europa , basata sulle vendite del sitodi e-commerce NBAStore.eu da ottobre a dicembre 2017. Alle sue spalle il due volte Campione NBA e due volte Kia NBA MVP Stephen Curry , mentre Kevin Durant , Campione NBA e MVP delle Finals nel 2017, completa il podio. Il greco dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo e il lettone dei New York Knicks Kristaps Porzingis entrano in questa speciale classifica per la prima volta, rispettivamente al quarto e decimo posto.

Nella classifica delle squadre più popolari a livello di merchandise sono da registrare alcuni movimenti: i Cleveland Cavaliers guadagnano infatti il primo posto a discapito dei Golden State Warriors. Gli Oklahoma City Thunder scalano quattro posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento (ottobre 2017), e ottengono il terzo posto, mentre i Boston Celtics, leader della Eastern Conference e in risalita di una posizione, chiudono la top five. Per quanto riguarda la classifica delle squadre, il podio è invariato anche in Italia. Rispetto al totale europeo, dove al quarto e quinto posto si collocano rispettivamente Chicago Bulls e Boston Celtics, il quintetto è completato da Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. La top 10 dei giocatori preferiti in Italia si discosta un po’ da quella europea, con Antetokoumpo che si inserisce sul podio tra James e Curry. L’idolo locale Danilo Gallinari (LA Clippers) trova spazio al sesto posto, mentre a grande sorpresa in decima posizione si piazza il rookie dei Lakers Lonzo Ball.