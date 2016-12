Nba, LeBron James ha deciso: torna all'università Il prescelto si iscriverà alla University of Akron e proverà a seguire le lezioni

15 ottobre 2016

"Mi sono iscritto alla University of Akron e ogni volta che avrò un po' di tempo andrò in aula". Potrebbero essere le parole di un giovane studente e invece a pronunciarle è niente meno che LeBron James. Già, perchè ‘The King’ ha deciso di tornare sui libri per laurearsi, visto che fu uno dei pochi a saltare il college per approdare subito nella Nba. La materia preferita del prescelto? "Ovviamente storia" ha detto.

Dopo aver mantenuto la promessa e aver regalato un anello ad Akron (sua città natale), e in generale a tutto l’Ohio. James, all'età di 31 anni, ha voluto fare un salto nel passato e terminare il suo percorso di studi. A 18 anni, appena ottenuto il diploma, era stato quasi obbligato a scegliere di firmare un contratto da professionista per entrare nell'Nba. Prima di lui avevano fatto lo stesso cammino Kevin Garnett e Kobe Bryant: troppi soldi in ballo che avrebbero potuto cambiare la sua vita e quella della sua famiglia.

Nonostante Lebron abbia vinto anche a Miami, non ha mai dimenticato le sue origini. Con la "Lebron James Family Foundation" il 23 di Cleveland segue i giovani studenti fino al college. Una borsa di studio di circa 9mila dollari per coloro che si diplomano e, soprattutto, per evitare che si perdano nel tunnel della criminalità. E’ vero che il basket è stato la sua vita, ma forse adesso Lebron James non lo considera una priorità: "A parte la mia famiglia, la Fondazione è la cosa che mi sta più a cuore nella vita".

