Nba: LeBron immenso, 57 punti e Cleveland torna a vincere. Belinelli e Atlanta ancora ko

4 novembre 2017

È stata la serata del Re LeBron James: 57 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Record personale con la maglia dei Cleveland. E non è finita, da aggiungere i 29mila punti messi a segno in carriera e giocatore più giovane della Nba a raggiungere questo traguardo. I Cavaliers, dopo quattro sconfitte, dovevano tornare a vincere e lo fanno nel segno del suo uomo migliore. I Washigton Wizards perdono 122-130, con un James così non poteva essere diversamente, poco utili i 36 punti messi a referto da Beal.



Per gli Atlanta Hawks è crisi profonda, l'ottava sconfitta consecutiva arriva a opera degli Houston Rockets, 104-119. Brutta partita degli Hawks, in completa tragedia a canestro: 18 punti per Bazemore, Belinelli chiude con neanche una realizzazione. Situazione migliore per i Rockets, guidati dalle 29 realizzazioni e 11 assist di James Harden. Houston si conferma seconda alle spalle dei LA Clippers. Vincono in rimonta i Boston Celtics contro Oklahoma e settima vittoria di fila. In svantaggio di 18 punti all'intervallo, Irving e Al Horford prendono in mano la squadra e con 25 e 20 punti a testa, portano il risultato finale sul 94-101.



I New York Knicks vincono facile contro i Phoenix Suns 120-107, ed è ancora una volta la serata del lettone Kristaps Porzingis, con 37 punti. Sconfitta inaspettata per gli Orlando Magic battuti dai Bulls 83-105. Prestazione corale e sei giocatori in doppia cifra per Chicago, guidati da Justin Holiday con 19 punti. Ottimo momento dei Phliadelphia 76ers. Gli Indiana Pacers perdono al Wells Fargo Center per 121-110. Redick migliore in campo con 31 punti e sei assist e migliore prestazione da quando è a Philadelphia. Nelle altre partite: Detroit-Milwaukee Bucks 105-96, Pistons secondi con Orland dietro Boston; all'American Airlines Center, Dallas-New Orleans Pelicans 94-99, Mavericks ancora ultimi; San Antonio Spurs-Charlotte Hornets 108-101; Denever Nuggets-Miami Heat 95-94; Utah Jazz-Toronto Raptors 100-109; i Lakers vincono contro Brooklyn 124-112