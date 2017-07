Nba: Lakers beffati, Paul George passa agli Oklahoma Thunders

In America, si sa, il basket è una faccenda seria. Ma sulla quale si può scherzare. E allora la trade che ha portato George ai Thunder finisce anche sul profilo ufficiale della polizia di Oklahoma City. Un messaggio ironico, che spiega bene la percezione dell'affare che hanno fatto i Thunder liberandosi del contrattone di Oladipo e portando George a giocare con Westbrook. "Dopo le nostre indagini possiamo dichiarare che il trasferimento di George a OKC è totalmente legale. Nessuna rapina, solo furbizia".

Thanks for the tweets reporting the "theft" of Paul George by @okcthunder.



Our investigative findings: totally legal & very savvy.