Nba, Kyrie Irving è un indiano Sioux: chiamatelo "Piccola Montagna"

24/08/2018

Uno dei più noti campioni dell'Nba, Kyrie Irving , è entrato ufficialmente a far parte della tribù dei Sioux di Standing Rock , nel North Dakota, un riconoscimento che è anche un tributo alla sua battaglia contro il passaggio dell'oleodotto voluto da Donald Trump all'interno della riserva. Il 26enne playmaker dei Boston Celtics , che non ha mai nascosto le sue radici da nativo americano, si chiamerà "Piccola Montagna".

Nato in Australia e cresciuto nel New Jersey, Irving è legato alla tribù da parte della madre, morta nel 1996 all'età di 29 anni quando il figlio ne aveva appena quattro. Gli avi di Elizabeth Ann Irving erano membri della tribù di White Mountain ma lei fu adottata, nove giorni dopo la sua nascita, da un pastore protestante e da sua moglie.



Kyrie Irving "è stato sempre consapevole della sua eredità e della suo legame con la tribù dei Sioux di Standing Rock", si legge in un comunicato che ricorda come il vincitore del titolo Nba nel 2016 con i Cavaliers di Cleveland sia stato "un sostenitore attivo del movimento NoDAPL che si opponeva al passaggio dell'oleodotto voluto da Trump all'interno della loro riserva, nel North Dakota. Gli 8mila membri della tribù temono che se venissero inquinate le acque del lago Oahe il loro futuro sarebbe segnato, ma il progetto sta andando avanti.



Ora i Sioux sperano che il suo esempio incoraggi altri figli illustri delle loro tribù che furono adottati a riscoprire le proprie radici.