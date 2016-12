Nba: Irving trascina i Cavs, Clippers in affanno

28 novembre 2016

Prosegue il cammino dei Cavaliers, che battono 112-108 i 76ers centrando la 13esima vittoria su 15 gare in questo avvio di stagione Nba. Kyrie Irving mette a referto 39 punti (19 nell'ultimo quarto) mentre LeBron James chiude in tripla doppia con 26 punti, 13 assist e 10 rimbalzi. Secondo ko di fila per i Clippers, sconfitti 91-70 dai Pacers. Nonostante l'assenza per infortunio di Danilo Gallinari , i Nuggets vincono 120-114 contro i Suns.

Dopo un avvio di stagione decisamente positivo i Clippers, impegnati in un tour di sei trasferte consecutive, vivono un periodo di appannamento. Al Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, Griffin e compagni subiscono il secondo ko di fila dopo quello di Detroit. Per i Pacers 17 punti a testa di Turner e Robinson. Con Gallinari ancora out per un infortunio alla coscia, i Nuggets tornano al successo battendo i Suns grazie ai 25 punti di Wilson Chandler. A Phoenix non bastano i 35 di Eric Bledsoe e i 30 di Devin Booker. Un altro grande protagonista della notte Nba è James Harden che sigla 38 punti con 10 assist e permette così ai Rockets di battere 130-114 i Trail Blazers. Sorridono i Lakers che si impongono 109-94 sugli Hawks allo Staples Center con 21 punti di Lou Williams, 13 dei quali nel quarto e decisivo parziale. I Kings espugnano 122-105 il Barclays Center di Brooklyn con 37 punti e 11 rimbalzi di DeMarcus Cousins.