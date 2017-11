Nba: Irving e Boston fanno tredici. Toronto ferma Houston

15 novembre 2017

Tredici vittorie consecutive per Boston e ancora primato nella Eastern Conference, non li ferma nessuno. Al Barclays Center di New York, i Brooklyn Nets ospitano i Celtics al completo, ritrovando un Kyrie Irving mascherato con la protezione al setto nasale dopo il rocambolesco infortunio. Il numero undici di Boston mette a segno 25 punti, tra cui i due importanti canestri sul finale che hanno tirato fuori i suoi da un empasse momentaneo. Il playmaker dei Celtics non è solo, vanno in cifra doppia anche Tatum (19), Morris (21) e Al Horford (17) migliore dei suoi contro Toronto durante l'assenza di Irving. Prepariamoci per giovedì notte, al TD Garden arrivano i Golden State Warriors. James Harden ci ha provato a porre la firma sulla vittoria, 38 punti 11 assist e 6 rimbalzi, ma i Raptors hanno avuto un ritmo superiore in confronto al quintetto dei Rockets. Dopo sei vittorie di fila, Houston perde contro Toronto 129-113. I canadesi hanno ottenuto un consistente vantaggio alla fine del secondo quarto con un +12 che ha costretto i padroni di casa ad inseguirli alla ripresa dell'intervallo fino al termine. Oltre all'ottima prestazione del Barba, vanno in doppia cifra Ariza (20) e Black (13), ma non sono sufficienti. Toronto è in gran forma guidato dai 27 punti di DeRozan, arrivando così ad affacciarsi al terzo posto in Eastern. All'American Airlines Center, i Mavericks cedono a San Antonio, 91-97. A Dallas, si rivede LaMarcus Aldridge dove è cresciuto con la famiglia e sportivamente. Il 12 di San Antonio, però, rifila un dispiacere al pubblico di casa mettendo a referto ben 32 punti, di cui 8 nel finale, proprio nel momento in cui i Mavericks si erano portati a -1. Dallas si conferma ultima.