Nba: impresa Clippers, Paul fa fuori San Antonio

Una penetrazione rabbiosa e un canestro da vero fenomeno, tutto a un secondo dalla sirena quando il tabellone indicava la parità. La magia di Chris Paul regala gara-7 del primo turno dei playoff Nba ai Clippers , che battono San Antonio 111-109 e continuano dunque la loro corsa verso l'anello eliminando i campioni in carica. Gara sempre in equilibrio: CP3 trascinatore con i suoi 27 punti, agli Spurs non bastano i 27 di Duncan, Belinelli opaco (2).

Non poteva finire che al fotofinish l'unica gara del primo turno arrivata sino a gara-7. Grande equilibrio anche nell'ultima sfida dello Staples Center, dove è San Antonio a partire meglio e balzare sul +8 (11-19), divario più largo dell'incontro. Con un parziale di 9-0 i Clippers tornano immediatamente sopra e provano a scappare ma gli ospiti restano incollati: all'intervallo lungo è 57-55. Nella ripresa sono ancora i padroni di casa a tenere la testa avanti, con un Griffin in serata di grazia che piazza la tripla doppia: 24 punti, 10 assist e 13 rimbalzi.



Nonostante ciò, i losangelini non riescono a mettere più di 6 punti tra loro e gli Spurs, che sul finire del terzo quarto si rimettono addirittura davanti. Nell'ultimo periodo, se possibile, la tensione si alza ulteriormente: San Antonio dice la sua con Parker (20) e Green (16) scappando sul +5 (92-97), ma i Clippers tornano ancora davanti grazie a due triple consecutive di Redick (14). Si procede punto a punto: due liberi di un glaciale Duncan a 8" dalla sirena riportano il punteggio in parità (109-109), ma la magia di Paul regala ai Clippers il secondo turno dove affronteranno Houston.