Nba: il Fenerbahce di Datome travolto dai Thunder

10 ottobre 2015

A Oklahoma City i Thunder distruggono 111-81 il Fenerbahce, impegnato in un mini tour con due gare negli Stati Uniti. Dopo una sorprendente vittoria a Brooklyn coi Nets (senza l'infortunato Bargnani), i turchi di Obradovic devono fare i conti con la ferocia di OKC: Durant e Westbrook giocano appena 22 minuti ma segnano rispettivamente 13 e 16 punti. Il Fenerbahce, molto rinnovato dopo aver raggiunto le Final Four di Eurolega lo scorso anno, incappa in una serata storta al tiro (8 su 27 da tre) e già nel primo tempo va ko (58-41). Prova incolore per Gigi Datome: il capitano della nazionale, tornato in Europa dopo due stagioni in Nba tra Detroit e Boston, chiude con 7 punti e un pessimo 3 su 14 al tiro.



Nella altre gare spicca la bella vittoria esterna dei New York Knicks 115-104 a Washington contro gli Wizards. Brilla la stella Carmelo Anthony, 21 punti, mentre la matricola lettone Porzingis aggiunge 9 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate. Gli Atlanta Hawks superano 103-93 i New Orleans Pelicans vanificando i 20 punti di Anthony Davis mentre i Phoenix Suns battono 101-85 gli Utah Jazz con 21 punti del centro di origini ucraine Alex Len.