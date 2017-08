Nba, il calendario: Cavs-Warriors a Natale

11 agosto 2017

A LONDRA L'11 GENNAIO BOSTON-PHILADELPHIA

La National Basketball Association (NBA) e Anschutz Entertainment Group (AEG) hanno annunciato che l'NBA London Game 2018 vedrà i Philadelphia 76ers e i Boston Celtics sfidarsi a Londra, alla The O2, l'11 gennaio 2018, in una partita di regular-season. L'attuale roster dei Philadelphia 76ers comprende i membri dell'NBA All-Rookie First Team 2016-17 Joel Embiid (Camerun), miglior rookie in termini di punti e rimbalzi, e Dario Šaric (Croazia), nominato due volte Eastern Conference Rookie of the Month nella stagione 2016-17, oltre alla prima scelta dell'NBA Draft 2016, Ben Simmons (Australia) e quella del 2017, Markelle Fultz. I Celtics sono guidati dal due volte NBA All-Star Isaiah Thomas, miglior realizzatore della squadra nella stagione passata con 28.9 punti a partita, dall'NBA All-Star 2017 Gordon Hayward e dal quattro volte NBA All-Star Al Horford (Repubblica Dominicana), migliore della squadra come rimbalzi nella scorsa stagione.