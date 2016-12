Nba: i Nets vincono ma Bargnani si ferma

30 novembre 2015

Nella notte Nba i Nets possono far festa solo a metà: Brooklyn sconfigge 87-83 i Pistons ma perde per infortunio Andrea Bargnani. Il 'Mago'scende sul parquet del Barclays Center solo 3 minuti prima di uscire per un risentimento muscolare al bicipite femorale. Lakers sconfitti 107-103 dai Pacers nel giorno in cui Bryant annuncia l'addio al basket a fine stagione. Vittorie, infine, per Rockets (116-111 a New York) e Clippers (107-99 su Minnesota).