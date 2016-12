Nba: i Clippers volano, Harden guida i Rockets

15 novembre 2016

Otto gare nella notte Nba. Non si fermano più i Los Angeles Clippers che conquistano la nona vittoria stagionale battendo agevolmente i Brooklyn Nets. Serve un grande Kawhi Leonard agli Spurs per battere Miami mentre gli Houston Rockets di James Harden hanno vita facile contro i 76ers. Secondo successo per i New Orleans Pelicans che battono in volata i Celtics mentre i Pistons si confermano imbattibili in casa e piegano i Thunder.

I Los Angeles Clippers proseguono nel loro momento d'oro, battono 127-95 i Brooklyn Nets e conquistano la nona vittoria di fila (in dieci gare). I padroni di casa archiviano la pratica già nel primo quarto, chiuso 39-14: brilla Chris Paul, 21 punti con 9 assist, bene anche Griffin, 20 punti. Secondo successo in pochi giorni per i San Antonio Spurs contro i Miami Heat, battuti nella notte 94-90: Waiters, 27 punti, Whiteside, 23 con 17 rimbalzi, lanciano la rimonta ma i neroargento hanno la meglio grazie soprattutto ai 24 punti con 12 rimbalzi di Kawhi Leonard.



Continua a brillare la stella di James Harden che trascina gli Houston Rockets ad un facile successo 115-88 sui Philadelphia 76ers: per il 'Barba', appena eletto giocatore della settimana nella Western Conference, ci sono 33 punti (23 nel solo primo quarto) con 9 assist; per Phila 13 punti e 10 rimbalzi del rookie Joel Embiid. Primo successo casalingo della stagione per i New Orleans Pelicans che battono 106-105 i Boston Celtics grazie ad un tiro libero di Tim Frazier ad un secondo dalla fine: ai Celtics non bastano i 37 punti di Isaiah Thomas, nei Pelicans brilla il solito Anthony Davis, 25 punti e 16 rimbalzi.



Nelle altre gare della notte i Detroit Pistons restano imbattuti in casa grazie al 114-88 sui Thunder di un Russell Westbrook da 33 punti, 15 rimbalzi e 8 assist; a New York i Knicks asfaltano 93-77 Dallas con 24 punti a testa di Anthony e Porzingis; facile vittoria anche dei Pacers 88-69 contro i Magic dell'ex coach Frank Vogel; i Grizzlies passano 102-96 sul campo degli Utah Jazz.