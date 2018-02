Nba: i Cavs sono rinati, bene Toronto e Houston

14 febbraio 2018

Vittoria importantissima per Cleveland, contro un'ottima squadra come Oklahoma. Sugli scudi il solito LeBron James, autore di 37 punti, 8 rimbalzi ed altrettanti assist, bene Smith con i suoi 18 punti, ma la carica la suonano anche i 14 a testa di Rodney Hood e di Jordan Clarkson. Numeri che offuscano quelli di Carmelo Anthony, 24 punti, Russell Westbrook, doppia doppia con 21 punti e 12 assist, i 25 punti di Paul George e la doppia doppia, di 22 punti e 17 rimbalzi, di Steven Adams.

Houston dimostra una superiorità incredibile, mandando ko Minnesota. Grande gara di James Harden, che chiude con 34 punti e 13 assist, benino Chris Paul, autore però solo di 13 punti. Dall'altra parte non bastano i 35 punti di Towns, più 12 rimbalzi, e i 25 di Jeff Teague. I Rockets incalzano Golden State per la leadership a Ovest.

Sfida di bassa quota nella Western Conference tra terzultima e ultima. La spunta Sacramento, grazie anche a Randolph, autore di 22 punti e 7 rimbalzi, aiutato da Bogdanovic e i suoi 19 punti. Ancora una sconfitta per Dallas: per i Mavericks bene Barea, doppia doppia con 10 punti e 13 rimbalzi.

SAN ANTONIO SPURS-DENVER NUGGETS 109-117

Continua a mietere vittime illustri Denver, questa volta è toccato a San Antonio. In grande spolvero per gli Spurs Lauvergne con una doppia doppia di 26 punti e 11 rimbalzi, solo 8 punti in 13' per Manu Ginobili. Fantastico Nikola Jokic, autore di una tripla doppia (23 punti, 13 rimbalzi e 11 assist) da urlo, bene anche Barton e i suoi 20 punti. Denver che si avvicina al quinto posto a Ovest occupato dai Thunder.