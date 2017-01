Nba: i Cavs regolano i Thunder, Warriors ok senza Curry

30 gennaio 2017

Dopo la vittoria scaccia crisi ottenuta contro Brooklyn, i Cavs stendono anche i Thunder alla Quicken Loans Arena. Protagonista indiscusso è LeBron James che mette a referto 25 punti a cui si aggiungono i 29 punti di Kyrie Irving, miglior marcatore della serata, e i 19 (con 12 rimbalzi) di Tristan Thompson. Westbrook sigla la 24esima tripla doppia stagionale ma con una percentuale al tiro bassissima (7 su 26 dal campo).



L'influenza intestinale costringe Curry a seguire per la prima quest'anno i suoi Warriors dal divano. Golden State vince comunque una gara difficile e tirata contro Portland e lo fa grazie all'apporto di Kevin Durant che sigla 33 punti e di Klay Thompson (27). Nel finale i Trail Blazers tornano in partita trascinati da C.J. McCollumm (28) e sfiorano il sorpasso con una tripla mancata di Evan Turner pochi istanti prima della sirena. Alla Philips Arena di Atlanta va in scena invece una delle gare più pazze dell'anno: gli Hawks si impongono 142-139 sui Knicks al quarto overtime e dopo quasi 4 ore di gioco. A New York non bastano i 45 punti di Carmelo Anthony, Atlanta porta tutto il quintetto titolare sopra quota 19 con Paul Millsap che di punti ne piazza 37. Il risultato più sorprendente della notte arriva dal derby texano dell'AT&T Center: gli Spurs perdono 105-101 per mano dei Mavericks. Dallas si impone in rimonta con 24 punti di Seth Curry. Per la seconda volta in stagione San Antonio perde due partite di fila.



Cadono anche i Raptors nonostante il ritorno in campo di DeMar DeRozan: gli Orlando Magic espugnano 114-113 l'Air Canada Centre con 25 punti e 10 rimbalzi di Nikola Vucevic. Quarto successo consecutivo, infine, per i Wizards che travolgono 107-94 i Pelicans nonostante i 36 punti e 17 rimbalzi del solito Anthony Davis. Per Washington decisivi i 27 siglati da Bradley Beal.