Nba, Houston venduta a 2,2 miliardi di dollari: è record

5 settembre 2017

Gli Houston Rockets sono stati venduti per 2,2 miliardi di dollari, la cifra più alta mai spesa nella storia dell'NBA per acquistare una franchigia. Lo riferiscono diversi media americani che svelano anche il nome del nuovo proprietario della squadra del Texas: sarà il miliardario Tilman Fertitta, numero uno della catena di ristoranti Landry's, che con questo affare batte il precedente record di 2 miliardi di dollari spesi per acquistare i Los Angeles Clippers nel 2014.