Nba - Houston sugli scudi, torna alla vittoria Atlanta. Super Wiggins stende i Clippers

23 gennaio 2018

MINNESOTA TIMBERWOLVES-LOS ANGELES CLIPPERS 126-118

Match combattuto ed emozionate, ma, dopo la fine del terzo quarto (conclusosi con il punteggio di 106-106), Minnesota riesce a spuntarla, grazie soprattutto ad Andrew Wiggins, davvero in forma smagliante con i suoi 40 punti, ben supportato da Jeff Teague, 30 punti, e dai 17 rimbalzi di Anthony Towns. I Clippers hanno mollato negli ultimi minuti di gara, nonostante la tripla doppia di Blake Griffin (32 punti, 12 rimbalzi ed altrettanti assist) e i 23 punti di Harrell. I Timberwolves si confermano terza forza a Ovest, alle spalle di Houston e Golden State.



SACRAMENTO KINGS-CHARLOTTE HORNETS 107-112

Ottavo ko consecutivo per Sacramento, che rimane all'ultimo posto della Western Conference: si salvano solo Labissiere, 23 punti in 29', e Hield. Dall'altra parte Charlotte conquista una vittoria importante, grazie soprattutto ai 26 punti e 9 assist di Walker, nonché alla doppia doppia di Dwight Howard (14 punti e 16 rimbalzi).



UTAH JAZZ-ATLANTA HAWKS 90-104

Sicuramente non la miglior partita sotto l'aspetto delle statistiche, ma fatto sta che Atlanta riesce a strappare a Utah un importante successo. Marco Belinelli ha giocato 25' realizzando 11 punti, mentre Dennis Schroder è stato, con i suoi 20 punti, top scorer della gara. Poco o nulla sulla sponda dei Jazz, dove il migliore, in termini realizzativi, risulta essere Alec Burks con 17 punti.



MIAMI HEAT-HOUSTON ROCKETS 90-99

Quarta in classifica di Est contro la seconda di Ovest. Se da un lato la doppia doppia di Hassan Whiteside, 22 punti e 13 rimbalzi, ha tentato di intimorire Houston, dall'altro ci ha pensato James Harden a fare la voce grossa dall'alto dei suoi 28 punti, sufficiente invece la prova di Chris Paul, che chiude con 16 punti, 6 rimbalzi ed altrettanti assist. I Rockets rimangono al secondo posto in classifica della Western Conference, dietro ai campioni in carica di Golden State.



PHILADELPHIA SIXERS-MEMPHIS GRIZZLIES 101-105

Philadelphia paga dazio a Memphis, venendo battuta dopo una partita molto tirata, decisa nell'ultimo quarto. Ai Sixers non bastano i 18 punti di Robert Covington e le doppie doppie di Dario Saric (22 punti e 10 rimbalzi) e di Joel Embiid (15 punti e 14 rimbalzi). D'altro canto il lavoro di squadra dei Grizzlies ha dato i suoi frutti: top scorer Marc Gasol con 19 punti.



PHOENIX SUNS-MILWAUKEE BUCKS 105-109

Milwaukee vince faticando non poco contro Phoenix. I Bucks vengono portati al successo dal duo Khris Middleton, 35 punti e man of the match, e Malcom Brogdon, che chiude con 32 punti, numeri che oscurano la prestazione di Warren, che si ferma a 23 punti. Milwaukee rimane settima a Est mentre i Suns continuano a navigare nei bassifondi a Ovest.



CHICAGO BULLS-NEW ORLEANS PELICANS 128-132

Ci sono voluti due supplementari per decretare il successo di New Orleans su Chicago, autrice comunque di una grande gara, infatti lo dimostrano le statistiche: le doppie doppie di Jerian Grant, 22 punti e 13 assist, e Lauri Markkanen, 14 punti e ben 17 rimbalzi, nonché i 22 punti messi a referto da Robin Lopez. Se i Pelicans hanno vinto lo devono soprattutto alla fantastica tripla doppia di DeMarcus Cousins con 44 punti, 24 rimbalzi e 10 assist (roba da capogiro) e dai 34 punti del suo compagno d'armi Anthony Davis. New Orleans sesta in Western Conference, in piena zona play off.



WASHINGTON WIZARDS-DALLAS MAVERICKS 75-98

Torna con l'amaro in bocca Washington dalla trasferta di Dallas, non approfittando del ko di Miami e perdendo contro la penultima di Ovest. Non è la giornata migliore per i Wizards: il migliore, per quanto riguarda i punti, è Bradley Beal con 18, mentre Harrison Barnes guida i Mavericks verso una vittoria a sorpresa grazie alla sua doppia doppia di 20 punti e 10 rimbalzi.



PORTLAND BLAZERS-DENVER NUGGETS 101-104

Denver si aggiudica l'importante scontro diretto contro Portland. Per i Blazers molto bene Damian Lillard con 25 punti e 8 assist, buona anche la performance di Nurkic, doppia doppia con 19 punti e 12 rimbalzi, ma il vero fenomeno di questa gara è stato Jamal Murray con i suoi 38 punti. Portland rimane settima nella Western Conference, anche se i Nuggets, con questo successo, si sono avvicinati vertiginosamente.