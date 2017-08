Nba, Houston Rockets in vendita: Beyoncé li vuole acquistare

1 agosto 2017

L'estate dell'arrivo di Chris Paul e del rinnovo stellare di James Harden, potrebbe essere anche quella dell'acquisto da parte di Beyoncé. Sono mesi intensi per Houston, franchigia Nba messa in vendita dallo storico proprietario Leslie Alexander. Secondo il portale finanziario Bloomberg, la popstar mondiale, tifosa e nativa di Houston, farebbe parte di un gruppo di investitori pronti a rilevare, per oltre due miliardi di dollari, i Rockets.