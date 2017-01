Nba: Harden show, ma i Rockets cadono ancora. Gallinari sorride

18 gennaio 2017

Altra tripla doppia per James Harden, la 13esima stagionale e la quinta con almeno 40 punti: la stella dei Rockets è a un passo dal record di Oscar Robertson che, nel 1963-64 con i Cincinnati Royals, ne realizzò cinque. Eppure, nonostante l'ennesima prova monstre di Harden (40 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) i Rockets non escono dalla mini-crisi incassando un'altra sconfitta, la terza nelle ultime quattro uscite: a piegare la squadra di coach Mike D'Antoni stavolta è Miami che si impone 109-103 con 21 punti di Dragic. Notte vincente per i Nuggets di Danilo Gallinari anche se l'azzurro non sfodera la sua prova migliore: per lui 14 punti a referto e 2/6 da tre.



A trascinare Denver, che allo Staples Center resiste al tentativo di rimonta dei Los Angeles Lakers, è un grande Jokic che chiude l'incontro con 29 punti e 15 rimbalzi: Gallo e compagni vincono 127-121. Non sbagliano i San Antonio Spurs che, trascinati dai 34 punti di un super Leonard, battono 122-114 i Minnesota Timberwolves e si rialzano subito dopo il ko con i Suns. Fanno festa anche i Dallas Mavericks che, grazie a una tripla di Matthews a 12 secondi dalla sirena, superano i Bulls (99-98) e per la prima volta in stagione centrano tre vittorie di fila: Nowitzki firma una doppia doppia con 10 punti e 10 rimbalzi. Vittoria larga, infine, per i Toronto Raptors che si impongono 119-109 sul campo dei Brooklyn Nets, all'11esima sconfitta consecutiva: i mattatori sono DeRozan (36 punti + 11 rimbalzi) e Joseph (33 punti).