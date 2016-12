Nba: Harden show, Lakers ancora ko

10 dicembre 2015

La notte Nba r egala spettacolo. Senza i tre italiani impegnati e con gli imbattibili Warriors a riposo, la copertina è tutta per James Harden . La guardia dei Rockets trascina al successo i suoi contro i Wizards mettendo a referto ben 42 punti nel 109-103 finale. A Washington non bastano i 26 punti di John Wall . Chi, invece, continua nel momento no è Los Angeles: Lakers ancora sconfitti, questa volta è Minnesota a far festa, 123-122.

Arriva una sconfitta per gli Spurs, San Antonio cade a Toronto per 97-94. Manu Ginobili nei 25 minuti in campo realizza 17 punti, Aldridge si ferma a 13. Troppo poco per fermare uno scatenato DeMar DeRozan che chiude a quota 28, buono anche il contributo di Kyle Lowry, autore di 19 punti. Altro successo per gli Hornets, che portano così a 13 le vittorie stagionali, questa volta ad inchinarsi sono gli Heat (99-81). Miami paga la scarsa vena realizzativa di Wade (11 punti). Charlotte fa festa grazie ai 18 punti a testa di Williams e Walker. Un grandissimo Jimmy Butler (36 punti) non basta ai Bulls, battuti dai Celtics per 105-100. Vincono anche i Clippers, 109-95 sui Bucks. Male i Magic, sconfitti dai Suns 107-104.