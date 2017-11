Nba: Harden ne fa 56 contro Utah, problemi all'anca per Gallinari

6 novembre 2017

James Harden dice 56, firma il suo nuovo record in carriera, e permette agli Houston Rockets di trovare l'ottava vittoria in questo inizio di regular season che vale il primo posto nella Western Conference. Al Toyota Center, i 'Razzi' texani superano gli Utah Jazz 137-110 grazie a una prova magistrale della 'Barba' più famosa della palla a spicchi, che chiude con uno strepitoso 76% dal campo (19/25 al tiro). Partita mai in discussione, con i padroni di casa che prendono il comando delle operazioni già alla fine del primo quarto (28-39), senza più voltarsi indietro. Una notte da record per Harden, visto il suo 76% al tiro, associato ad un così elevato numero di punti, non si vedeva dai 61 messi a referto da Karl Malone contro i Bucks nel lontano 26 gennaio 1990, in una gara in cui tirò 21/26 dal campo. Notte da dimenticare, invece, per i Los Angeles Clippers, che perdono 104-101 contro i Miami Heat e che devono fare i conti con l'infortunio a Danilo Gallinari, uscito alla fine del primo tempo dopo un colpo subito all'anca sinistra e tenuto cautelativamente a riposo. Partono meglio i Miami Heat, spinti da Goran Dragic, ma a rispondere presente per LA è proprio il 'Gallo', che si porta subito a quota 6. La partita dell'azzurro, però, finisce presto e, senza di lui, si spengono anche i Clippers che incassano un break di +10 nel terzo periodo che, di fatto, chiude la questione. A nulla serve il tentativo di rimonta finale con i ragazzi di Doc Rivers che incassano la quarta sconfitta stagionale. Da incorniciare la prova di Hassan Whiteside, che chiude con 21 punti e 17 rimbalzi. A LA non bastano i 23 con 8 rimbalzi di Blake Griffin.



Continua il momento di crisi dei Cleveland Cavaliers, che incassano una bruttissima sconfitta contro gli Atlanta Hawks, fanalino di coda nella Eastern Conference: 115-117 il punteggio finale. Il mattatore dell'incontro è il tedesco Dennis Schroder, che ferma il tassametro a quota 28. Per Cleveland, alla sesta sconfitta in questo tribolato avvio di stagione, non bastano i 26 con 13 assist del 'Prescelto'. 0 punti in 9 minuti per Marco Belinelli. Vittoria importante, invece, per i San Antonio Spurs che si impongono 112-95 contro i Phoenix Suns, permettendo a coach Gregg Popovich di superare Phil Jackson per numero di vittorie in carriera in panchina: 1156 per l'allenatore dei texani, ora sesto nella classifica all-time. Continua ad incantare Kristaps Porzingis, che nella vittoria per 108-101 dei suoi New York Knicks contro gli Indiana Pacers ne mette 40. Tutto facile anche per i giovani Minnesota Timberwolves che superano 112-94 Charlotte e restano al secondo posto ad Ovest alle spalle dei Rockets. Con i 36 punti del solito Damian Lillard, Portland piega 99-103 gli Oklahoma City Thunder, mentre i Los Angeles Lakers della coppia Ingram-Lopez superano i Memphis Grizzlies 107-102. Partenza da record per i Boston Celtics, che piazzano il loro ottavo successo in fila contro Orlando: 104-88 il punteggio finale.