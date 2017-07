NBa, Harden da capogiro: rinnovo con Houston da 228 milioni

8 luglio 2017

A Houston non hanno grossi problemi: e nel caso James Harden è pronto a risolverli. La stella dei Rockets ha ufficialmente rinnovato il suo contratto a cifre paurose: il cestista statunitense guadagnerà in totale 228 milioni di dollari fino al 2023. Il 27enne ha ritoccato verso l'alto il precedente contratto che gli garantiva 59 milioni per i prossimi due anni: con l'aggiunta di questi 169 il "Barba" strappa il contratto più ricco di sempre.