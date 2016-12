Nba: Harden da applausi, Okc e Cavs in tilt

15 dicembre 2016

Gli Houston Rockets sono la squadra più "on fire" di questa prima metà di dicembre in Nba . La squadra di Mike D'Antoni coglie l'ottava vittoria di fila grazie a James Harden (tripla doppia per l'ex guardia dei Thunder): a ovest corrono anche i Clippers (113-108 contro Orlando), mentre nella Eastern Conference la battuta d'arresto di Cleveland e il contemporaneo successo di Toronto contro i 76ers rimette in discussione la leadership dei campioni.

15 punti, 14 assist e 11 rimbalzi: con questi numeri Harden fa siglare la quattordicesima tripla doppia in maglia Rockets, raggiungendo il record di franchigia detenuto da Hakeem Olajuwon. Al Toyota Center non c'è di fatto partita, con Sacramento che si arrende per 132-98. Terza sconfitta consecutiva per gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli: l'ex Fortitudo piazza 16 punti uscendo dalla panchina, Washington però può contare sulla rodata coppia Beal-Wall (45 punti di fatturato in due) e così gli Wizards si impongono 109-106. Al FedEx Forum coach Lue concede un turno di riposo a LeBron James, Kevin Love e Kyrie Irving: ecco spiegato il ko dei Cleveland Cavaliers contro i Memphis Grizzlies (93-85). Alle spalle dei campioni in carica ringhia Toronto, che ora pregusta il sorpasso in graduatoria nei confronti dei campioni in carica. I 27 punti di Westbrook non sono sufficienti ai Thunder per evitare il secondo ko di fila: alla Vivint Smart Home Arena fanno festa gli Utah Jazz 109-89.