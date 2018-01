Nba: Golden State non sbaglia e batte Cleveland

16 gennaio 2018

GOLDEN STATE WARRIORS-CLEVELAND CAVALIERS 118-108

Cavalcare la cresta dell'onda è stato fin troppo facile: Golden State bissa il successo di Natale e si prende anche il secondo incontro stagionale del replay della finale dell'anno scorso. Cleveland rimedia il quarto tonfo di fila e vede vacillare anche il terzo posto a Est: James (32), anche se in forma migliore rispetto al solito, deve inchinarsi nella sfida con Durant (32), Curry (23) e soci che prendono il sopravvento dopo più di tre quarti di equilibrio.



SAN ANTONIO SPURS-ATLANTA HAWKS 99-102

La partita del cuore per Belinelli: Marco, con l'aiuto dei compagni, tiene a galla Atlanta con gli Spurs che gli hanno permesso di toccare il cielo con un dito tre anni fa vincendo l'anello Nba. L'ex di turno mette 10 punti a referto in una gara che gli Hawks riescono miracolosamente a tenere in piedi fino alla fine: tanto equilibrio, ma nel finale San Antonio si arrende al cuore dei falchi. 26 i punti di Schroder.



CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 118-107

Gara punto a punto e sempre incerta, poi gli Hornets mettono il turbo negli ultimi 12' toccando un +18 che manda Detroit allo sbando. Williams e Howard (21 a testa, con Marvin al suo massimo in stagione) vincono la sfida con l'altra coppia, Harris-Bullock, fermi a 20 ciascuno.



TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 111-117

Tonfo Toronto, il cui secondo posto a Est resta “tranquillo” dopo l'ennesimo ko dei Cavs. Una prova entusiasmante di Philadelphia, che dà un segnale di crescita importante andando a tallonare l'ultimo posto utile per i playoff in Eastern Conference. Certo, se i Raptors riescono a rifarsi sotto un motivo ci sarà, ma i Sixers hanno un Embiid da 34 punti e 11 rimbalzi che risolve problemi.



MILWAUKEE BUCKS-WASHINGTON WIZARDS 104-95

Il solito devastante Antetokounmpo (27 punti, 20 rimbalzi e 6 assist) fa il re nella partita contro i capitolini. Bucks devastanti dall'arco: il 50% tondo mette a tacere i Wizards che rispondono con una discreta prestazione di Wall. Milwaukee doveva vincere per insidiare i diretti avversari nelle zone alte: detto, fatto.



NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 119-104

Al Barclays Center i Knicks si prendono il derby newyorchese e rialzano la testa dopo tre sconfitte consecutive. Brooklyn resta in partita per i primi 12', poi Porzingis e soci prendono il largo fino ad arrivare al massimo vantaggio di +21 dell'ultimo periodo.



MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 111-119

La fame dei Chicago Bulls non conosce confini, e gli uomini di Hoiberg fanno un boccone anche di Miami, che così incassa la prima sconfitta del 2018 e interrompe la striscia di vittorie dopo 7 partite. I Bulls, 41% da tre punti, sono però ancora troppo lontani dalla zona “in”.



LOS ANGELES LAKERS-MEMPHIS GRIZZLIES 114-123

Memphis fa valere il fattore casalingo e non senza difficoltà piega la resistenza dei Lakers, al primo ko dopo una striscia positiva di quattro partite. Stavolta ai gialloviola non è bastato un Caldwell-Pope da 27 punti: i Grizzlies vincono grazie anche agli otto uomini in doppia cifra, con Evans che sfiora la tripla doppia (15 punti ,12 assist, 9 rimbalzi).



SACRAMENTO KINGS-OKLAHOMA CITY THUNDER 88-95

Donovan non incontra particolari problemi nella sfida a Sacramento, ultima in classifica della Western Conference. Senza Roberson, i Thunder tirano con percentuali non certo stratosferiche ma tanto basta a guidare Westbrook verso la vittoria e verso l'ennesima tripla doppia sfiorata (19 punti, 9 assist, 16 rimbalzi).



INDIANA PACERS-UTAH JAZZ 109-94

I Pacers frenano la corsa alla zona playoff dei Jazz: se Utah vuole inserirsi nel discorso che ora riguarda Denver e Portland deve fare senza dubbio di più. Non deve crollare dopo un quarto (-10) e scendere a -23 dopo l'intervallo lungo. Indiana vola con i 28 di Oladipo, per Utah ci sono i 23 di Mitchell.



HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES CLIPPERS 102-113

Ancora senza Harden, ancora in difficoltà. Houston vede volare Golden State in testa a Ovest e ora, dopo la batosta subita dai Clippers in forma sempre più smagliante (privi anch'essi di Gallinari), deve iniziare a guardarsi le spalle. La coppia delle meraviglie Williams-Griffin mette a referto 60 punti, più della metà dei 113 finali.