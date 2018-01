Nba: Golden State cade a Houston, super Oklahoma

21 gennaio 2018

GOLDEN STATE WARRIORS-HOUSTON ROCKETS 108-116

La partita più attesa in questa notte di Nba, la prima della classe fa visita alla seconda della Western Conference. Alla fine è Houston ad interrompere la serie di quattro vittorie consecutive di Golden State. I Rockets conquistano una vittoria importantissima grazie alla doppia doppia di un gigantesco Chris Paul, 33 punti e 11 assist, e ai 22 punti di James Harden. Warriors che, invece, tornano a casa con un boccone amaro da ingoiare nonostante Curry (19 punti), Durant (26) e Green (21) tentino il tutto per tutto fino alla fine.



OKLAHOMA CITY THUNDER-CLEVELAND CAVALIERS 148-124

Pesante ko per Cleveland contro Oklahoma, scatenata ed inarrestabile. I Thunder si aggiudicano il match grazie alle doppie doppie di Westbrook, 23 punti e 20 assist, di Adams, 25 punti e 10 rimbalzi, e quella del solito Anthony, 29 punti e 10 rimbalzi. Trascinatore assoluto Paul George che chiude con 36 punti. Delusione per LeBron James (18 punti) e Isaiah Thomas (24). Cleveland rimane comunque al terzo posto della Eastern Conference.



CHICAGO BULLS-ATLANTA HAWKS 113-97

Sfida fra le squadre di bassa classifica a Est, vinta alla fine da Chicago. Mattatore della partita Robin Lopez, autore di 20 punti e 5 rimbalzi, mentre Belinelli gioca 25' e mette a referto solo 6 punti, senza nessun canestro da tre. Con questa sconfitta gli Hawks rimangono penultimi.



MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 106-105

Miami, dopo una partenza sprint, va sotto nel terzo quarto, rimontando poi nell'ultimo. Molto bene Wayne Ellington con 26 punti e James Johnson con 22. Dall'altra parte amarezza per gli Hornets, nonostante Nicolas Batum (26 punti) e Kemba Walker (22) fossero in serata. Miami quarta forza dell'Eastern Conference, ad un passo da Cleveland. MEMPHIS GRIZZLIES-NEW ORLEANS PELICANS 104-111 Ci prova fino alla fine Memphis, ma alla fine è New Orleans ad esultare. Pelicans che si confermano al settimo posto a Ovest, grazie soprattutto al trio Cousin (24 punti e 10 rimbalzi), Davis (21 punti e 12 rimbalzi)e Holyday (27 punti). Non basta invece una prestazione super di Wayne Sellen, 31 punti, ai Grizzlies.



MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 94-116

Brusco stop di Milwaukee, fermata da Philadelphia. I Bucks cadono nonostante la tripla doppia di Khris Middleton (23 punti, 14 rimbalzi e 10 assist), oscurata dalla prestazione di Joel Embiid che, dall'alto dei suoi 29 punti e 9 rimbalzi, guida i Sixers alla vittoria e al sesto posto a Est.



TORONTO RAPTORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 109-115

Altra gara molto combattuta, che ha visto la quarta in classifica di Ovest superare la seconda di Est. Partita straordinaria di Kyle Lowry (40 punti e 5 assist), ben coadiuvato da De Mar Rozan (20 punti e 5 assist), ma nonostante ciò alla fine Towns, con una doppia doppia di 22 punti e 10 rimbalzi, e Wiggins, con 29 punti a referto, mandano al tappeto i Raptors.



LOS ANGELES CLIPPERS-UTAH JAZZ 113-125

Successo a sorpresa di Utah contro Los Angeles. Lou Williams è l'arma in più dei Clippers con 31 punti e assieme a Griffin, 25 punti, non ha mollato un centimetro ma non basta. Ed è così che Mitchell, 23 punti, e Ingles, 21 punti, conquistano una vittoria che proietta i Jazz al decimo posto a Ovest.



DALLAS MAVERICKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 108-117

Come da pronostico Portland supera, anche se con qualche difficoltà, Dallas. Mavericks che rimpiangono i primi due quarti, ma alla fine i numeri di Matthews, 25 punti, di Smith Jr. e Nowitzki, entrambi con 21 punti, vengono messi in secondo piano dal duo Lillard e McCollum, autori rispettivamente di 26 e 31 punti. I Blazers si confermano sesta forza della Western Conference.