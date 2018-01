Nba: Golden State batte Toronto, Clippers ok

14 gennaio 2018

GOLDEN STATE WARRIORS-TORONTO RAPTORS 127-125

Golden State vince il match clou della notte Nba contro Toronto, seconda forza dell'Eastern Conference. I campioni in carica hanno dovuto sudare parecchio: dopo i primi due quarti sempre avanti, i Warriors hanno rischiato di essere rimontati dai Raptors, specialmente nell'ultimo quarto concluso con il parziale di 19-36. Il trio formato da Thompson (26 punti), Durant (25 punti) e Curry (24 punti) continua a funzionare a meraviglia, mentre Toronto non è bastata la prestazione da capogiro di DeMar DeRozan, autore di ben 42 punti con 5 rimbalzi e 3 assist. Seconda vittoria di fila per Golden State, sempre leader a Ovest.



LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 107-101

Quarto successo di fila per i Lakers, questa volta conquistato dopo un tempo supplementare. Los Angeles guidata alla vittoria dalle doppie doppie di Randle (23 punti e 15 rimbalzi) e Kuzma (18 punti e 10 rimbalzi), mentre Ball chiude la gara con percentuali molto basse (solo 9 punti con il 30,9 % di precisione da due). Dallas costretta ad inchinarsi nonostante la buona prestazione di Dennis Smith Jr, in evidenza con 23 punti.



SACRAMENTO KINGS-LOS ANGELES CLIPPERS 105-126

Gara dominata in un lungo ed in largo dai Clippers con Lou Williams in ottima forma, 26 punti, e la doppia doppia di Willie Reed (14 punti e 13 rimbalzi), invece Blake Griffin chiude con solo 11 punti, 4 rimbalzi e 9 assist. Non sono bastate a Sacramento le doppie doppie di Fox (17 punti e 10 assist) e Cauley-Stein (23 punti e 13 rimbalzi) per conquistare la vittoria e abbandonare l'ultimo posto a Ovest.



OKLAHOMA CITY THUNDER-CHARLOTTE HORNETS 101-91

Oklahoma si conferma quinta forza della Western Conference, superando Charlotte di 10 punti. Sempre decisivo Russell Westbrook, autore di una doppia doppia (25 punti e 10 rimbalzi) che ha guidato i compagni alla vittoria. Dall'altra parte solo Howard (11 punti e 17 rimbalzi), Walker (19 punti) e Williams (16 punti) tentano di combinare qualcosa di buono, ma alla fine risulta inutile ai fini del risultato.



BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS 113-119

Seconda gara della notte Nba terminata oltre i tempi regolamentari. Come da pronostico i Wizards, quinti in classifica a Est, hanno la meglio su Brooklyn, anche se i Nets hanno venduto cara la pelle fino all'ultimo minuto. Buona prova di Hollis-Jefferson (22 punti e 7 assist), mentre per i Wizards in grande spolvero Bradley Beal (24 punti e 6 assist) e John Wall, autore di una doppia doppia da 23 punti e ben 16 assist.



DETROIT PISTONS-CHICAGO BULLS 105-107

Chicago torna ad esultare conquistando la seconda gioia di fila, superando a sorpresa Detroit di 2 punti. Ai Pistons, partiti col piede giusto ma poi svaniti nel secondo e terzo quarto, non bastano la doppia doppia di Drummond (21 punti e 15 rimbalzi) e un Bradley da 26 punti. Dall'altra parte bene Markkanen, 19 punti e 4 rimbalzi, e Dunn con 18 punti, 8 assist e 8 rimbalzi.



DENVER NUGGETS-SAN ANTONIO SPURS 80-112

Gara senza storia vinta da San Antonio, che dopo un buon inizio, ha messo il lucchetto al match nell'ultimo quarto. Nuggets che tornano a casa sconfitti nonostante i 23 punti di Nikola Jokic. Gli Spurs, nonostante le statistiche non eccelse (Leonard e Bertans i migliori rispettivamente con 19 e 18 punti) continuano a consolidare la terza piazza della Western Conference, alle spalle dei Warriors e dei Rockets.