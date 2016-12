Nba: Golden State piange Nate Thurmond

17 luglio 2016

Nate Thurmond, ex centro dei Golden State Warriors e dei Cleveland Cavaliers, è morto all'età di 74 anni per una leucemia. Lo hanno annunciato i Warriors, di cui Thurmond è stato per anni un'autentica 'icona', al punto che la sua maglia n. 42 è stata ritirata. Scelto da Golden State al primo giro del draft nel 1963, Thurmond aveva giocato con i gialloblù fino al 1974-'75, quando era stato ceduto ai Chicago Bulls, che nella stagione successiva lo avevano girato ai Cavs in cui aveva giocato fino al ritiro nel 1977.



Membro della Hall of Fame del basket e inserito tra i 50 migliori giocatori della storia, l'ex cestista è stato anche il primo nella storia della Nba a mettere a referto una quadrupla doppia (22 punti, 14 rimbalzi, 13 assist e 12 stoppate, il 18 ottobre 1974 in Bulls-Hawks), Thurmond nel corso della carriera ha giocato 7 All Star Game ed è stato incluso per 5 volte nei migliori quintetti difensivi. Fuori dal basket aveva fatto il commentatore televisivo e, fino al 2011, era stato il proprietario di un apprezzato 'barbecue restaurant' a San Francisco, che aveva chiamato 'Big Nate'.