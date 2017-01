Nba: gli Spurs inciampano, i Raptors ripartono

2 gennaio 2017

Il grande protagonista del Target Center di Minneapolis è C.J. McCollum che, con 43 punti (career-high), trascina i Trail Blazers alla vittoria per 95-89 sui Timberwolves. Minnesota getta al vento un vantaggio di +14 (49-35) sullo scadere del secondo quarto. Al Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis i Pacers travolgono 117-104 gli Orlando Magic con un super Myles Turner che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 12 rimbalzi. Quinta sconfitta consecutiva per i Miami Heat, sempre più in crisi nera: i Detroit Pistons si impongono 107-98 all'AmericanAirlines Arena con 27 punti di Reggie Jackson e 25 con 18 rimbalzi di Andre Drummond.