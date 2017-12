Nba: Ginobili ferma Boston, i Cavs cadono contro Indiana

9 dicembre 2017

La prima sorpresa della notte va in scena a Indianapolis, dove i Cleveland Cavaliers perdono 106-102 contro Indiana. LeBron James c'è e mette a referto 29 punti, 10 rimbalzi e 8 assist, ma è la serata di Victor Oladipo che con 33 realizzazioni guida i Pacers in una partita che ha visto i padroni di casa sempre in avanti. Il big match di giornata si gioca al'AT&T Center di San Antonio, un vero e proprio spettacolo. Kyrie Irving chiude con i soliti oltre trenta punti, 36 in questa occasione. Alrdige e Gasol mettono a referto rispettivamente 27 e 14 punti, ma a decidere la partita è Manu Ginobili. Non parte nel quintetto iniziale, gioca 24 minuti e compie 11 realizzazioni: la più importante è la tripla a 5 secondi dalla fine che ferma Boston, 105-102. Irving come sempre inarrestabile, peccato per la tripla finale sfumata che avrebbe raggiunto gli Spurs. Stessi punti di Irving li mette a segno Kevin Durant, ma a Detroit. Golden State batte i Pistons 98-102. Per i padroni di casa è la quinta sconfitta consecutiva e settimo posto per loro in Eastern Conference. Sempre a Est i Chicago Bulls torna a vincere dopo 9 sconfitte consecutive e lo fa nell'over time contro gli Charlotte Hornets, 111-119. Protagonisti Markkanen, Dunn e Lopez tutti e tre in doppia cifra (24, 20, 19 punti).



Bella prova di squadra dei Denver Nuggets contro gli Orlando Magic, mandando in doppia cifra sei giocatori guidati dai 20 punti di Faried, risultato finale 89-103. Toronto si impone a Memphis 107-116, decretando la crisi dei Grizzlies. Ottima prestazione di DeMar De Rozan con 26 punti e Ibaka con 21. Vince anche Milwaukee guidati da Giannis Antetokounmpo, 109-102 contro i Dallas Mavericks. Il greco mette a referto 27 punti e 11 rimbalzi, ma a il top scorer Khris Middleton con 31 punti. A New Orleans, Zach Randolph mette a segno 35 punti e i Sacramento King superano i Pelicans 109-116. Miglior marcatore è nelle fila dei padroni di casa, ovviamente Demarcus Cousins con 38 punti.