Nba: Gallinari vola ma vincono i Pistons

13 novembre 2016

Notte intensa in Nba con ben 11 gare. Sconfitta casalinga per i Denver Nuggets contro i Detroit Pistons che festeggiano il primo successo in trasferta: 18 punti, più una gran schiacciata, per Danilo Gallinari. Continuano a volare le due squadre di Los Angeles: i Lakers passano a New Orleans mentre i Clippers sbancano il parquet dei Timberwolves. Rivincita Spurs nel derby del Texas contro i Rockets: stavolta non basta la tripla doppia di James Harden.

Il Pepsi Center resta tabù per i Denver Nuggets che perdono la terza gara casalinga: sono i Detroit Pistons a violare il campo di 'Mile High City' 106-95 e a centrare il primo successo esterno della stagione. Per i padroni di casa ci sono 19 punti di Mudiay e 18, con 5 su 10 al tiro, di Danilo Gallinari: magra consolazione per il Gallo che impreziosisce la sua prova con una gran schiacciata rovesciata che è finita dritta nelle azioni più spettacolari della notte.



I San Antonio Spurs restano imbattuti in trasferta col successo 106-100 nel derby texano con gli Houston Rockets: i neroargento, con 20 punti di Kawhi Leonard, vendicano la sconfitta interna di una settimana fa contro i Rockets di James Harden. 25 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per il Barba ma stavolta la sua tripla doppia non è sufficiente. Bastano e avanzano i 37 punti con 14 su 14 ai liberi di Jimmy Butler ai Chicago Bulls per battere 106-95 gli Washington Wizards privi delle due stelle John Wall e Bradley Beal.



Continuano a volare le due squadre di Los Angeles: non sorprendono i Clippers che sono 9-1 di record dopo il successo 119-105 sul campo dei Timberwolves con 20 punti e 11 rimbalzi di Blake Griffin; sorprendono molto invece i Lakers che centrano la sesta vittoria in dieci gare vincendo 126-9 in casa dei Pelicans con 23 punti di Clarkson, 22 di Russell e 21 di Lou Williams (16 su 30 da tre per i gialloviola). Nelle altre gare i Celtics vincono 105-99 in casa dei Pacers (23 di Isaiah Thomas), Toronto supera 118-107 i Knicks (33 di DeRozan), Atlanta travolge 117-96 i 76ers (20 di Hardaway Jr), i Jazz vincono 102-91 a Miami (25 di Hayward), i Grizzlies sbancano 106-96 Milwaukee (18 di Marc Gasol) e i Nets si impongono a Phoenix 122-104 (20 con 13 rimbalzi di Hollis-Jefferson).