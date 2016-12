Nba: Gallinari vince ancora, Okc in difficoltà

23 novembre 2016

Denver vince ancora. Nella notte Nba, i Nuggets stendono Chicago 110-107 e conquistano il terzo successo nelle ultime 4 uscite: Gallinari ritrova buone percentuali al tiro (6/9 dal campo) e chiude con 15 punti. Volano i Knicks, che superano Portland 107-103 con i 31 di Porzingis e incamerano il quarto successo in cinque gare. Nuovi ko invece per Okc, steso 111-109 dai Lakers nonostante i 34 di Westbrook, e Atlanta, battuta 112-94 dai Pelicans.

Dopo la giornataccia al tiro contro Utah, Danilo Gallinari ricomincia a macinare canestri nella bella vittoria al fotofinish contro Chicago: è l'azzurro a prendersi l'ultimo fallo che sigilla l'incontro, siglando il primo tiro libero e sbagliando il secondo a pochi centesimi dalla sirena, dando il via alla festa dei Nuggets. Sorride Denver, ma sorridono pure i sorprendenti Knicks che sembrano aver messo il turbo: al Madison Square Garden la vittima di giornata è Portland, che riesce a restare in partita fino agli ultimi minuti ma poi deve arrendersi nonostante i 22 di Lillard. Non basta neppure l'onnipresente Westbrook a Oklahoma: il play americano si prende ben 30 tiri e ne mette 13 (con 4/9 dall'arco), e arricchisce la sua prestazione anche con 13 assist e 8 rimbalzi, ma i suoi Thunder si arrendono contro i Lakers di Clarkson (18), Young (17) e Mozgov (16). Non se la passa bene neppure Atlanta, che mette in fila il terzo ko: New Orleans fa il colpaccio, trascinata da Frazier che chiude con una doppia doppia (21 punti e 14 assist).