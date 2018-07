Nba – Gallinari trascina i Clippers, Sacramento da sogno sui Bulls

6 febbraio 2018

LOS ANGELES CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 104-101

I Clippers procedono a corrente alternata contro Dallas, prima di venire salvati nel finale da un super Danilo Gallinari. Le prime due frazioni sorridono a Los Angeles, poi il ritorno dei Mavericks fa tremare lo Staples Center e il massimo vantaggio di +10 sembra poter chiudere i giochi. Gallinari corona una prestazione da 28 punti (con 5 rimbalzi e 2 assist) con una bomba da tre che, assieme ai canestri di Lou Williams, ricuce lo strappo. Il sorpasso lo firma dalla lunetta il Gallo a 24" dal termine e i Clippers possono esultare.



SACRAMENTO KINGS-CHICAGO BULLS 104-98

Rimonta da sogno per Sacramento, sotto di 19 punti al termine del primo quarto con i Bulls già certi di avere la vittoria in tasca. Dopo un avvio completamente da dimenticare Sacramento costruisce una lenta ma inarrestabile risalita fino a trovare la sterzata decisiva nel finale: Buddy Hield firma il primo sorpasso con una bomba da tre, Bogdan Bogdanovic mette a referto quella della fuga e George Hill la chiude dalla lunetta per il definitivo 104-98.



DETROIT PISTONS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 111-91

Portland dura poco alla Little Ceasars Arena, il tempo di trovare il primo vantaggio e poi si scioglie come neve al sole. I Pistons ingranano la marcia giusta e raccolgono la quarta vittoria consecutiva, Blake Griffin (21 punti) e Andre Drummond (17 punti e altrettanti rimbalzi) brillano in una gara mai in bilico in cui Detroit non concede neanche una frazione agli avversari. Per i Blazers i 20 punti di Damian Lillard non evitano la terza sconfitta di fila.



INDIANA PACERS-WASHINGTON WIZARDS 102-111

I Pacers confermano il buon momento di forma, ma contro Washington hanno vita durissima e sono costretti a cedere il passo nonostante un Bojan Bogdanovic da 29 punti. I Wizards trovano subito il vantaggio e non lo cedono fino alla sirena, il tentativo di rientrare in partita nell’ultimo quarto è troppo flebile per Indiana che cade sotto i colpi di Beal Bradley (21 punti). Per Washington arriva la quinta vittoria consecutiva.



MIAMI HEAT-ORLANDO MAGIC 109-111

Gara dai diversi volti tra Miami e Orlando, con i Magic che alla fine riescono ad aggiudicarsi la vittoria grazie a Jonathon Simmons sulla sirena. Gli Heat sembrano poter controllare il match senza problemi e restano avanti fino a metà gara, poi il ritorno prepotente di Mario Hezonja (20 punti) e compagni che la ribaltano fino a portarsi sul +14. Finale da brivido con Miami che torna a farsi sotto e acciuffa il pari prima dell’ultimo colpo di scena.



NEW ORLEANS PELICANS-UTAH JAZZ 109-133

Non c’è storia allo Smoothie King Center, con Utah che non concede nulla ai Pelicans chiudendo con un larghissimo +24 di vantaggio. Rodney Hood chiude con 30 punti a referto, Ricky Rubio ne fa 20 e i Jazz mettono le ali proseguendo nella serie positiva che fa segnare la sesta vittoria consecutiva.



DENVER NUGGETS-CHARLOTTE HORNETS 121-104

Sembra non esserci gara per gli Hornets, ma un secondo quarto di totale black out per i Nuggets rischia di far riscrivere la storia di una partita altrimenti mai in discussione. Denver però spazza via la paura trascinata da Gary Harris (27 punti) e da uno straordinario Nikola Jokic (15 punti e 16 rimbalzi). Charlotte deve arrendersi.