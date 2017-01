Nba: Gallinari super, ma Denver cade ancora

4 gennaio 2017

Un Danilo Gallinari formato gigante (24 punti, 4 rimbalzi e 3 assist a referto per l'azzurro) non basta a Denver per evitare la terza sconfitta consecutiva: al Pepsi Center i Sacramento Kings, trascinati da Cousins, si impongono 120-113 in una sfida pesante in ottica playoff. Tutto facile per San Antonio che batte 110-82 i Raptors, mentre una doppia doppia di Isaiah Thomas fa sorridere i Boston Celtics contro Utah (115-104).