Nba: Gallinari stende Miami, Belinelli sorride

3 aprile 2017

Seconda miglior prestazione stagionale per Gallinari nella serata in cui Denver interrompe, a Miami, la striscia di tre sconfitte consecutive. Ai 29 punti dell'azzurro si aggiungono i 19 a testa di Nikola Jokic e Wilson Chandler. Per i Nuggets l'ottavo posto ad Ovest, attualmente occupato dai Trail Blazers, è distante ancora due partite.



E' di una sola gara, invece, il gap che divide Charlotte dai playoff a Est: gli Hornets riescono nell'impresa di battere i Thunder alla Chesapeake Energy Arena e di rovinare la super prestazione di Westbrook, a cui manca una sola tripla doppia per eguagliare il record storico di 41 stagionali siglato da Oscar Robertson nel 1961-62. Tutti nel primo quarto i 7 punti di Belinelli ma a trascinare gli ospiti ci pensa uno scintillante Kemba Walker, che chiude a quota 29. Partita sensazionale alla Quicken Loans Arena dove i Cavaliers regolano 135-130 i Pacers al termine di due overtime.



A Indiana non bastano i 43 punti di Paul George, 13 dei quali nel secondo supplementare. I campioni in carica della Nba si impongono grazie a una prova sontuosa di LeBron James che chiude in tripla doppia (41 punti, 16 rimbalzi, 11 assist) e segna il canestro da 3 decisivo a un minuto dal termine. I Golden State Warriors vincono 139-115 in casa contro Washinghton con un brillante Steph Curry, autore di 42 punti e 9/14 da tre. Sorridono anche gli Spurs che battono 109-103 i Jazz all'AT&T Center: nel finale di gara, Utah segna un parziale di 10-0 ma Kawhi Leonard (25 punti) risulta decisivo con una stoppata su Rudy Gobert.



A Est i Celtics mantengono la vetta della classifica vincendo la 50esima gara di questa regular season: sconfitti 110-94 i New York Knicks, orfani di Carmelo Anthony e Derrick Rose. Boston porta sei giocatori in doppia cifra con Isaiah Thomas, il migliore, che chiude a quota 19. I Rockets espugnano 123-116 la Talking Stick Resort Arena di Phoenix nonostante l'assenza di James Harden, tenuto a riposo in vista dei playoff: 26 i punti di Patrick Beverley, suo massimo in carriera. E' ancora una volta Jimmy Butler, con 39 punti, a trascinare i Chicago Bulls al successo per 117-110 in casa dei Pelicans nonostante i 30 con 11 rimbalzi di Anthony Davis e i 26+18 di DeMaarcus Cousins. Milwaukee perde 109-105 al BMO Harris Bradley Center contro Dallas.